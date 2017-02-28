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Общество

Росгвардия взяла под охрану суды

Подразделения Росгвардии взяли под охрану здания некоторых судов. Об этом сообщил генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде России Александр Гусев на совещании-семинаре председателей региональных судов, передает «Российская газета».

По его словам, правительство недавно определила перечень судов, которые должны охранять подразделения Росгвардии. Кроме того, соответствующие договоры заключаются с подразделениями вневедомственной охраны, входящими в структуру Росгвардии. Речь идет в первую очередь об охране в ночное время.

Напомним, что за порядок внутри судов отвечают судебные приставы. Однако, Федеральная служба судебных приставов физически не может обеспечить круглосуточную охрану всех судебных зданий, поэтому Судебный департамент давно обсуждает разные возможности. Например, в некоторых регионах заключались соглашения с ЧОПами, созданными казачьими организациями. Также прорабатывается проект создания ведомственной судебной охраны.

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