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Общество

В Пскове заканчивается ремонт помещения для медвытрезвителя

В Пскове заканчивается ремонт помещения, в котором планируют разместить медвытрезвитель. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов на 7-й сессии областного Собрания, которая проходит сегодня, 28 февраля. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, о работе в этом направлении Игоря Потапова спросил депутат Анатолий Копосов.

Фото с sobranie.pskov.ru

Игорь Потапов отметил, что это очень важный вопрос, и ему уделяется должное внимание. Он подчеркнул, что медицинские учреждения часто испытывают трудности, когда оказывают помощь гражданам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

Председатель комитета также отметил, что в 2016 году в Псковской области более 80 человек погибли от переохлаждения. «Нет сомнений, что нужно создавать такие учреждения в больших городах», - считает Игорь Потапов.

Фото с sobranie.pskov.ru

По его словам, в Пскове нашли соответствующее помещение, администрация города почти закончила там ремонт, на данный момент изыскиваются правовые механизмы, чтобы организовать медвытрезвитель. Игорь Потапов отметил, что этим должно заняться муниципальное предприятие. «Процесс затянулся, но решение видно», - заключил он.

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