Депутаты Псковского облсобрания поблагодарили Игоря Потапова за оперативную работу с обращениями граждан

13:24, 28 февраля 2017, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания Антон Минаков и Олег Брячак поблагодарили председателя Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игоря Потапова за оперативную работу с обращениями граждан. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 7-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 28 февраля.

После доклада Игоря Потапова о реализации программы обеспечения граждан льготными лекарствами Антон Минаков отметил, что проблема, с одной стороны, есть, а с другой – все вопросы оперативно решаются. Парламентарий поблагодарил председателя Госкомитета за оперативные ответы населению, реагирование на сообщение об отсутствии необходимых лекарств.

«Любое ваше обращение я воспринимаю близко к сердцу», - заметил Игорь Потапов. По его словам, то, что депутаты лично занимаются каждым обращением граждан, говорит о том, что на системном уровне вопрос, к сожалению, не решен.

Председатель Госкомитета добавил, что один из выходов из сложившейся ситуации – переход на лекарственное страхование и формирование референтных цен на ряд препаратов.

Также Антон Минаков поинтересовался, какая сумма заложена в бюджете Псковской области на 2017 год на льготные лекарства. Игорь Потапов ответил, что на эти цели в регионе потратят около 500 млн рублей средств областного и регионального бюджетов.

Кроме того, Игоря Потапова поблагодарил за работу депутат Олег Брячак: «Ни один вопрос не был оставлен без ответа». Затем парламентарий заметил, что псковичей беспокоит возможное закрытие сердечно-сосудистого центра на базе Псковской областной клинической больницы.

«Наша недоговоренность и недоинформированность рождает кучу проблем и слухов», - заявил Игорь Потапов и сообщил, что отделение продолжает работать и «никто его никогда не закроет». Он подчеркнул, что в 2016 году Псковской области добились снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний почти на 4-5%, в том числе, благодаря работе трех сердечно-сосудистых центров – в Пскове, Великих Луках и Острове.

Депутат Алексей Севастьянов, в свою очередь, поинтересовался, насколько логистически оправдано расположение этих центров и какие критерии учитывались при их создании.

На это Игорь Потапов ответил, что вопрос создания центра в Острове решался в 2007-2008 году, и выбор специалистов упал именно на Островскую межрайонную больницу. Между тем, у сотрудников Госкомитета Псковской области по здравоохранению и фармации была иная точка зрения – они хотели создать сердечно-сосудистый центр на базе Псковская городской больницы, обладающей большими мощностями.

«То есть Великие Луки, Остров, Псков – более логистически приемлемы», - подытожил Алексей Севастьянов.