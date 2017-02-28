В Псковской области принят закон, расширяющий понятие «инвестор»

13:25, 28 февраля 2017, ПАИ

В закон «О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области» внесены изменения, расширяющие понятие «инвестор». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Согласно действующей редакции нормативного правового акта статусом инвестора обладали юридические лица, осуществляющие инвестиционную деятельность на территории области, зарегистрированные и состоящие на учёте в налоговых органах области. В новой трактовке инвесторы – это российские и иностранные юридические лица, осуществляющие инвестиционную деятельность на территории области.

Расширение на законодательном уровне термина «инвестор» позволит привлечь инвесторов, имеющих регистрацию на территории других субъектов РФ, но осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Псковской области. Налоговые льготы на эту категорию инвесторов распространяться не будут, однако регион готов предоставить им государственную поддержку в виде сопровождения реализуемых на территории области стратегических инвестиционных проектов.

По рекомендации рабочей группы, созданной для доработки законопроекта на этапе второго чтения, в текст закона «О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области» добавлены чёткие критерии, по которым инвестиционный проект признаётся стратегическим.