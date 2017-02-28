Депутаты одобрили во втором чтении закон об Общественной палате Псковской области

13:31, 28 февраля 2017, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания одобрили во втором окончательном чтении закон об Общественной палате региона. Такое решение они приняли на сессии 28 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Принятие регионального нормативного правового акта продиктовано вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации».

Принятый региональный закон регулирует порядок формирования Общественной палаты, создание её органов, определяет их полномочия, вопросы прекращения и приостановления полномочий члена Общественной палаты, организацию деятельности и взаимодействие Общественной палаты с государственными органами, органами местного самоуправления и другими организациями.

Положения нового закона не распространяются на действующий состав Общественной палаты области. Принятый документ будет регулировать отношения, которые возникнут в связи с деятельностью следующих составов, формирование которых начнется после дня вступления в силу принятого сегодня закона.

Напомним, что в соответствии с региональным законодательством срок полномочий членов Общественной палаты Псковской области истекает через три года со дня ее первого пленарного заседания. Первое пленарное заседание действующего состава состоялось 29 мая 2015 года.

Добавим, что до истечения срока полномочий действующих членов Общественной палаты, будут применяться положения закона области от 05.02.2009 № 835-ОЗ «Об Общественной палате Псковской области».