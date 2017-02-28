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Общество

Игорь Потапов назвал главные проблемы Псковской области в сфере здравоохранения

Председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов назвал главные проблемы региона в подведомственной ему сфере, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 7-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 28 февраля. «Кадры, кадры, кадры», - ответил Игорь Потапов на соответствующий вопрос депутата Алексей Севастьянова.

Фото с sobranie.pskov.ru

Игорь Потапов отметил, что в Псковской области реализуется ряд мер поддержки молодых специалистов, но не все псковичи, прошедшие обучение в медицинских вузах, возвращаются в регион. Также остро стоит вопрос организации медицинского образования на базе ПсковГУ – «вопрос стратегический, но его решать надо».

Депутат Лев Шлосберг поинтересовался, поможет ли решению кадровой проблемы обеспечение жильем врачей, подписывающих 10-летний контракт на работу в Псковской области. Парламентарий добавил, что, по его сведениям, в регионе на данный момент не хватает около 400 врачей.

Игорь Потапов ответил, что эта цифра почти в два раза больше. «Вопрос очень сложный, и разные субъекты РФ по-разному походят к жилищному вопросу. Мы предоставляем служебное жилье без права приватизации», - рассказал председатель Госкомитета и добавил, что эта меры поддержки плохо работает в районах, так как люди не хотят туда ехать.

По мнению Игоря Потапова, нужно создать механизм для решения меняющихся через 5-10 лет жилищных условий, например, в случае, если у медработников рождаются дети, можно предусмотреть субсидирование ипотечных кредитов. 

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