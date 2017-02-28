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Общество

Почти на 10% снизилось количество преступлений в России за 2016 год

В России в 2016 году зафиксировано снижение преступности на 9,6%, с 2 млн 388 тысяч до 2 млн 160 тысяч. Это самое значительное снижение числа преступлений за последние пять лет, сообщили в Генпрокуратуре РФ, передает агентство Regnum.

В 2015 году число зарегистрированных преступлений возросло на 9%. В среднем, преступность за 5 лет снижалась на 4,5%.

Такое значительное снижение числа зарегистрированных преступлений в 2016 году, в частности, объясняется вступлением в силу закона о декриминализации отдельных составов преступлений. Теперь человек, впервые совершивший преступление небольшой или средней тяжести, освобождается от уголовной ответственности. В результате количество зарегистрированных преступлений средней тяжести снизилось на 8,8%.

Кроме того, в 2016 году в России сохранилась положительная динамика, характерная для последних пяти лет, по уменьшению числа тяжких (-10,9%) и особо тяжких (-15%) преступлений, меньше зафиксировано убийств и покушений на них (-9,2%), умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (-9,0%), проявлений бандитизма (-10,3%) и хулиганства (-21,7%).

Продолжилось снижение количества корыстно-насильственных посягательств: разбоев (-16,3%), грабежей (-15,4%). По сравнению с аналогичным периодом 2015 года число лиц, погибших в результате преступных посягательств, уменьшилось на 12,7%.

Положительной тенденцией является уменьшение на 16,6% количества дорожно-транспортных происшествий, повлекших по неосторожности смерть человека.

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