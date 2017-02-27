Псковские тхэквондисты поедут в Ливерпуль

14:45, 28 февраля 2017, ПАИ

Псковские спортсмены стали призерами Чемпионата и Первенства России по тхэквондо ИТФ, которые прошли в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В соревнованиях приняли участие 900 спортсменов из разных регионов России. В сборную Псковской области вошли 36 человек, которые в сентябре 2016 года прошли отбор и защитили право участия в сборной.

Чемпионат и Первенство России проходили по всем программам тхэквондо ИТФ - личный и командный туль, личный и командный спарринг, личная и командная спецтехника, самооборона.

По итогам соревнований два спортсмена ДЮСШ «Гармония» - Артемий Шахов и Александрина Осокина - стали чемпионами России. Артемий Шахов занял первое место по программе личный туль среди юниоров 14-17 лет черные пояса III дан. Александрина Осокина оказалась победителем по программе личный спарринг среди юниорок 14-15 лет в весовой категории свыше 70 кг.

Два спортсмена заняли вторые места: Нгуен Зунг стал серебряным призером в личном спарринге среди юниоров в весовой категории до 45 кг, а Владислав Рымар - в личных тулях среди детей 11-13 лет (красные пояса).

«Бронзу» завоевали: Алиса Ермолина - в личном спарринге среди девушек 11-13 лет в весовой категории до 50 кг, и Анна Кузьмина - в личных тулях среди женщин, черные пояса II дан.

Отметим, спортсмены, занявшие 1 и 2 места на Чемпионате и Первенстве России, поедут в апреле 2017 года на Чемпионат и Первенство Европы в город Ливерпуль (Англия) в составе сборной России.