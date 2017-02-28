Для оказания помощи жителям островов Псковского озера ищут медработника

15:02, 28 февраля 2017, ПАИ

В Псковской области ищут медицинского работника для оказания помощи жителям островов имени Белова и Залита в Псковском озере. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов на сессии регионального парламента 28 февраля, где он выступал в рамках парламентского часа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Вопрос о медицинском обслуживании жителей островов Псковского озера задал Игорю Потапову депутат Владимир Яников. Председатель Госкомитета рассказал, что медработник был найден «с божьей помощью», но у неё возникли житейские проблемы, в связи с которыми фельдшер больше не может осуществлять свою деятельность на островах. Поэтому на данный момент ведётся поиск человека, который будет готов там жить и работать на постоянной основе. При необходимости госкомитет совместно с МЧС готов оказать экстренную медицинскую помощь жителям островов, заверил Игорь Потапов.

Депутат Александр Братчиков также поинтересовался, продают ли в ФАПах региона лекарственные препараты.

Игорь Потапов ответил, что эта норма, предусмотренная федеральным законодательством, реализуется и в Псковской области. Для этого сотрудникам ФАПов нужно получить образование, позволяющее заниматься отпуском лекарственных препаратов.

Также на сессии озвучили вопрос от жителей деревни Поречье Великолукского района, где закрывают аптеку. Учреждение хотят перевести в продовольственный магазин и сделать аптечным ларьком. Жители деревни собрали подписи, которые передали депутату по округу.

Игорь Потапов отметил, что, если новое место будет соответствовать всем лицензионным требованиям, у аптечного ларька будет право заниматься фармацевтической розницей. Председатель Госкомитета добавил, что это муниципальное предприятие, поэтому вопрос целесообразности переноса аптеки следует обсудить с районной администрацией

Депутат Марина Борисенкова, с вою очередь, спросила, предусмотрено ли финансирование выезда бригад Скорой помощи на региональные и муниципальные соревнования в Псковской области.

Игорь Потапов ответил отрицательно. Он добавил, что данные расходы должны быть заложены в смету спортивного мероприятия.