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Общество

В псковской школе № 16 почтили память 6-й роты

В псковской школе № 16 имени Героя России Алексея Воробьева прошло торжественное мероприятие, приуроченное к Дню памяти 6-й роты. Гости из Оренбургской области, где похоронен герой, педагогический состав и воспитанники школы в этот день вспоминали погибших при исполнении служебного долга Героя России Алексея Воробьева, учеников школы № 16 Сергея Шевелева и Леонида Сергеева, а также участника военной операции в Сирии Героя России Александра Прохоренко. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Ученики школы и воспитанники Центра внешкольной работы «Патриот» несли почетный караул у памятного стенда. Минутой молчания почтили память не вернувшихся из боя солдат.

Со словами благодарности к ребятам и учителям обратил отец Героя России, депутат Псковской городской Думы Владимир Воробьев. Он призвал юных псковичей добросовестно учиться, стремиться к знаниям, вести здоровый образ жизни.

Директор школы Светлана Данилова обратилась к школьникам с просьбой не путать понятие «героизм» с мимолетным геройством в погоне за популярностью в социальных сетях.

Гости из Оренбургской области поделились воспоминаниями о подвиге своего земляка, участника военной операции в Сирии Героя России Александра Прохоренко, погибшего в прошлом году в ходе боев за Пальмиру.

Далее мероприятие переместилось в школьный музей, где гостям представили экспозицию о 6-й роте.

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