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Общество

В Псковском филиале Академии ФСИН прошли юношеские чтения, посвященные подвигу 6-ой роты

В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялись региональные юношеские чтения, посвященные подвигу 6-й роты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Фото пресс-службы вуза

Участников чтений – курсантов, студентов и школьников города Пскова - поприветствовали организаторы мероприятия: настоятель воинского храма святого Александра Невского в Пскове протоиерей Олег Тэор и заместитель директора областной библиотеки для детей и юношества имени В. А. Каверина Ирина Осадчая. Они пожелали всем успешной и плодотворной работы.

Фото пресс-службы вуза

Перед собравшимися выступил гвардии подполковник запаса Владимир Петров, который рассказал о подвиге героически погибшей в бою под Улус-Кертом 1 марта 2000 года 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Работа чтений продолжилась по секциям: «Вспомним всех поименно: псковичи в военных конфликтах (ХХ – начала ХХI века)» и «Дом Романовых и военная история Пскова (конец XIX – начала XX века)».

Фото пресс-службы вуза

Отметим, что Псковский филиал академии ежегодно выступает соорганизатором не только региональных юношеских военно-патриотических чтений, но Международных Александро–Невских чтений, которые входят в программу празднования дней воинской славы России.

После мероприятия учащиеся школ посетили выставку оружия и стали зрителями смотра-конкурса строя и песни курсантов, организованных в этот день в Псковском филиале Академии ФСИН России.

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