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Политика

Строительство путепровода в Великих Луках выполнено на 50%

Сегодня, 28 февраля, в Великих Луках, на стройплощадке автодорожного путепровода через железную дорогу вице-губернатор по строительству и ЖКХ Псковской области Александр Кузнецов провел рабочее совещание. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. 

В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации он рассказал, что работы по строительству путепровода идут согласно графику и даже с некоторым опережением. 

«Строительство закончено на 50 процентов. Сейчас осуществляется перенос сетей тепло- и газоснабжения, телефонных линий», - рассказал Александр Кузнецов.

Строительством путепровода в Великих Луках занимается компания «Балтийский берег».

Александр Кузнецов также пояснил, что жители которые не попали в зону стройки испытывают некоторые неудобства. «Жители переживают что будут повреждены сваи некоторых домов. Мы этот вопрос контролируем, пока не выявили пагубных явлений. Подрядчик берет на себя все эти вопросы, при каких-либо негативных последствиях, все будет компенсировано», - объяснил он.

По словам Александра Кузнецова, путепровод планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2017 года.

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