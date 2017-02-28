В Псковской области начали формировать правовую базу для развития рынка наёмного жилья

15:01, 28 февраля 2017, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания приняли законопроект «Об отдельных вопросах регулирования отношений по предоставлению жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории Псковской области и о признании утратившими силу отдельных положений статьи 28 Закона Псковской области «О системе органов исполнительной власти Псковской области». Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с 7-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 28 февраля.

Исполняющий обязанности руководителя госкомитета области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов рассказал, что в Жилищный кодекс Российской Федерации включены новые разделы «Жилые помещения, предоставляемые по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования» и «Наемные дома». Он отметил, что в Псковской области формируется нормативная правовая база по вопросу предоставления таких жилых помещений, и данный законопроект прописывает порядок определения и установления максимального дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей, а также стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма.

По словам Андрея Агапова, этот нормативный акт необходим для развития рынка доступного арендного жилья и некоммерческого жилищного фонда. Кроме того, документ позволит сформировать в Псковской области рынок наемного жилья и список категорий граждан, которые могут быть признаны нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма.

Депутат Антон Минаков заявил, что возможность реализации данного законопроекта есть в Пскове и Великих Луках, и поинтересовался, будет ли он работать в других муниципальных образованиях.

«Он может быть реализован там, где он необходим», - заявил Андрей Агапов.

По его словам, закон «для тех, кто желает приобрести квартиру, но не имеет возможности». Председатель Госкомитета рассказал, что в среднем стоимость аренды однокомнатной квартиры в Пскове составляет 8 тысяч рублей, двухкомнатной – 10 тысяч. По его словам, последующие правовые акты будут регулировать порядок найма, и граждане смогут арендовать квартиры в наемном доме по цене на 30-40% ниже рыночной стоимости.

«Люди будут обращаться только после появления такого дома», - подчеркнул Андрей Агапов.

Оппозиционные фракции в региональном парламенте предложили принять законопроект в первом чтении, просчитать все риски и количество людей, которые могут обратиться с заявлениями.

Накануне вопрос рассматривался на заседании Комитета по экономической политике АПК, экологии и природопользованию. Его председатель Александр Братчиков отметил, что это хорошая инициатива, и члены комитета рекомендовали Псковскому областному Собранию принять законопроект в двух чтениях.

Председатель регионального парламента Александр Котов предложил построить в регионе хотя бы один наёмный дом, а потом уже посмотреть, нужно ли расширить категории граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;

Александр Братчиков заметил, что принятие данного законопроекта в двух чтениях позволит определять статью затрат по данному закону при формировании бюджета.

В итоге депутаты Псковского областного Собрания приняли законопроект в двух чтениях.