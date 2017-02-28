В Псковской области начали формировать правовую базу для развития рынка наёмного жилья
Депутаты Псковского областного Собрания приняли законопроект «Об отдельных вопросах регулирования отношений по предоставлению жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории Псковской области и о признании утратившими силу отдельных положений статьи 28 Закона Псковской области «О системе органов исполнительной власти Псковской области». Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с 7-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 28 февраля.
Исполняющий обязанности руководителя госкомитета области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов рассказал, что в Жилищный кодекс Российской Федерации включены новые разделы «Жилые помещения, предоставляемые по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования» и «Наемные дома». Он отметил, что в Псковской области формируется нормативная правовая база по вопросу предоставления таких жилых помещений, и данный законопроект прописывает порядок определения и установления максимального дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей, а также стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма.
По словам Андрея Агапова, этот нормативный акт необходим для развития рынка доступного арендного жилья и некоммерческого жилищного фонда. Кроме того, документ позволит сформировать в Псковской области рынок наемного жилья и список категорий граждан, которые могут быть признаны нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма.
Депутат Антон Минаков заявил, что возможность реализации данного законопроекта есть в Пскове и Великих Луках, и поинтересовался, будет ли он работать в других муниципальных образованиях.
«Он может быть реализован там, где он необходим», - заявил Андрей Агапов.
По его словам, закон «для тех, кто желает приобрести квартиру, но не имеет возможности». Председатель Госкомитета рассказал, что в среднем стоимость аренды однокомнатной квартиры в Пскове составляет 8 тысяч рублей, двухкомнатной – 10 тысяч. По его словам, последующие правовые акты будут регулировать порядок найма, и граждане смогут арендовать квартиры в наемном доме по цене на 30-40% ниже рыночной стоимости.
«Люди будут обращаться только после появления такого дома», - подчеркнул Андрей Агапов.
Оппозиционные фракции в региональном парламенте предложили принять законопроект в первом чтении, просчитать все риски и количество людей, которые могут обратиться с заявлениями.
Накануне вопрос рассматривался на заседании Комитета по экономической политике АПК, экологии и природопользованию. Его председатель Александр Братчиков отметил, что это хорошая инициатива, и члены комитета рекомендовали Псковскому областному Собранию принять законопроект в двух чтениях.
Председатель регионального парламента Александр Котов предложил построить в регионе хотя бы один наёмный дом, а потом уже посмотреть, нужно ли расширить категории граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;
Александр Братчиков заметил, что принятие данного законопроекта в двух чтениях позволит определять статью затрат по данному закону при формировании бюджета.
В итоге депутаты Псковского областного Собрания приняли законопроект в двух чтениях.