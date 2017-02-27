Пенсии по выслуге лет псковских муниципальных и государственных служащих повысятся

14:47, 28 февраля 2017, ПАИ

На сессии Псковского областного Собрания 28 февраля депутаты рассмотрели законопроекты о пенсиях за выслугу лет муниципальным и государственным гражданским служащим в Псковской области. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, оба документа связаны с изменением федерального законодательства. В частности, предусматривается поэтапное увеличение пенсионного возраста для муниципальных и государственных гражданских служащих до 65 лет, а также повышение минимального стажа, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет, до 20 лет. Ещё одно новшество - устанавливается предельный возраст пребывания на муниципальной службе в 65 лет.

Кроме того, как сообщил депутатам начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян, в региональных законах о пенсиях по выслуге лет появляется новая графа - «30 лет и более», которая как раз и связана с повышением пенсионного возраста и минимального стажа, дающего право на получение пенсии за выслугу лет.

Если законопроект о пенсиях за выслугу лет госслужащим вопросов не вызвал и его парламентарии утвердили в двух чтениях, то документ, касающийся муниципальных служащих, стал поводом для дискуссии. При этом сам Армен Мнацаканян признал, что законопроект требует доработки и предложил утвердить его только в первом чтении.

Депутат Лев Шлосберг спросил, уместно ли в нынешней ситуации повышать пенсии муниципальным служащим. Армен Мнацаканян ответил, что индексации пенсий по выслуге лет не было с 2009 года. При этом он привёл в пример зарплату социального работника, которая увеличилась с 6 тысяч 800 рублей в 2010 году до 13 тысяч 300 рублей на сегодняшний день.

Армен Мнацаканян также заметил, что повышение пенсии составит от 100 до 300 рублей и коснётся 413 человек. «Все эти люди не работают, пенсионеры», - подчеркнул он.

Парламентарий Антон Минаков обратил внимание на замечания к законопроекту со стороны Счётной палаты и правового комитета области, в связи с чем предложил вообще отправить его на доработку и рассмотреть на следующей сессии. Начальник управления соцзащиты пояснил, что правки носят технический характер и позволяют принять документ в первом чтении сегодня.

Антон Минаков также уточнил, какая нагрузка ляжет на бюджет при принятии документа. Армен Мнацаканян сообщил, что доплату для муниципальных служащих нужно будет предусмотреть в бюджетах муниципалитетов, а на повышение пенсий по выслуге для госслужащих в бюджете региона необходимо предусмотреть 1 млн 600 тысяч рублей.

В итоге депутаты утвердили законопроект «О пенсиях за выслугу лет муниципальным служащим в Псковской области» в первом чтении.