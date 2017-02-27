0
22:35
Минздрав РФ разъяснил правила онлайн-продажи лекарств
16:45
Торжественный приём семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11:30
Власти Псковской области намерены поменять подход к приобретению жилья для детей-сирот
20:05
Самый вкусный блин выбрали сегодня в Молодёжном центре
21:54
Минтруд предложил установить МРОТ отдельно для каждого региона
21:12
В областном Собрании обсудили возможность первоочередного предоставления инвалидам земельных участков
10:15
Андрей Турчак поручил оценить пригодность предоставленного инвалиду жилья
Еще новости
Соцсфера

Пенсии по выслуге лет псковских муниципальных и государственных служащих повысятся

На сессии Псковского областного Собрания 28 февраля депутаты рассмотрели законопроекты о пенсиях за выслугу лет муниципальным и государственным гражданским служащим в Псковской области. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, оба документа связаны с изменением федерального законодательства. В частности, предусматривается поэтапное увеличение пенсионного возраста для муниципальных и государственных гражданских служащих до 65 лет, а также повышение минимального стажа, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет, до 20 лет. Ещё одно новшество -  устанавливается предельный возраст пребывания на муниципальной службе в 65 лет.

Кроме того, как сообщил депутатам начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян, в региональных законах о пенсиях по выслуге лет появляется новая графа -  «30 лет и более», которая как раз и связана с повышением пенсионного возраста и минимального стажа, дающего право на получение пенсии за выслугу лет.

Если законопроект о пенсиях за выслугу лет госслужащим вопросов не вызвал и его парламентарии утвердили в двух чтениях, то документ, касающийся муниципальных служащих, стал поводом для дискуссии. При этом сам Армен Мнацаканян признал, что законопроект требует доработки и предложил утвердить его только в первом чтении.

Депутат Лев Шлосберг спросил, уместно ли в нынешней ситуации повышать пенсии муниципальным служащим. Армен Мнацаканян ответил, что индексации пенсий по выслуге лет не было с 2009 года. При этом он привёл в пример зарплату социального работника, которая увеличилась с 6 тысяч 800 рублей в 2010 году до 13 тысяч 300 рублей на сегодняшний день.

Армен Мнацаканян также заметил, что повышение пенсии составит от 100 до 300 рублей и  коснётся 413 человек. «Все эти люди не работают, пенсионеры», - подчеркнул он.  

Парламентарий Антон Минаков обратил внимание на замечания к законопроекту со стороны Счётной палаты и правового комитета области, в связи с чем предложил вообще отправить его на доработку и рассмотреть на следующей сессии. Начальник управления соцзащиты пояснил, что правки носят технический характер и позволяют принять документ в первом чтении сегодня.

Антон Минаков также уточнил, какая нагрузка ляжет на бюджет при принятии документа. Армен Мнацаканян сообщил, что доплату для муниципальных служащих нужно будет предусмотреть в бюджетах муниципалитетов, а на повышение пенсий по выслуге для госслужащих в бюджете региона необходимо предусмотреть 1 млн 600 тысяч рублей.

В итоге депутаты утвердили законопроект «О пенсиях за выслугу лет муниципальным служащим в Псковской области»  в первом чтении. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Минздрав РФ разъяснил правила онлайн-продажи лекарств
27 февраля 2017
Минздрав РФ разъяснил правила онлайн-продажи лекарств
Торжественный приём семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 февраля 2017
Торжественный приём семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Власти Псковской области намерены поменять подход к приобретению жилья для детей-сирот
27 февраля 2017
Власти Псковской области намерены поменять подход к приобретению жилья для детей-сирот 1
Самый вкусный блин выбрали сегодня в Молодёжном центре
22 февраля 2017
Самый вкусный блин выбрали сегодня в Молодёжном центре
Минтруд предложил установить МРОТ отдельно для каждого региона
21 февраля 2017
Минтруд предложил установить МРОТ отдельно для каждого региона 1
В областном Собрании обсудили возможность первоочередного предоставления инвалидам земельных участков
16 февраля 2017
В областном Собрании обсудили возможность первоочередного предоставления инвалидам земельных участков 4
Андрей Турчак поручил оценить пригодность предоставленного инвалиду жилья
16 февраля 2017
Андрей Турчак поручил оценить пригодность предоставленного инвалиду жилья
Стали известны сроки введения программы помощи малоимущим россиянам
15 февраля 2017
Стали известны сроки введения программы помощи малоимущим россиянам

Идет загрузка...