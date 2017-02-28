«Псковэнерго» реконструирует участок линии на переезде в Великолукском районе

15:18, 28 февраля 2017, ПАИ

В этом году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» осуществит реконструкцию одного из участков ВЛ 110 кВ «Малаховская-2». Как сообщили Псковскому агентству информации в Южных электрических сетях предприятия, в ходе работ проведут укрепление металлических анкерных опор в месте пересечения линии электропередачи с железнодорожным полотном вблизи реки Ловати в Великолукском районе. Также планируется замена анкерной плиты и изоляции, подсыпка грунта, монтаж обводного пояса. Реконструкция данного участка линии позволит значительно повысить электробезопасность переезда и обеспечит требуемый габарит до железнодорожного полотна.

Линия «Малаховская-2» находится в транзите 110 кВ Новосокольники – Великие Луки и соединяет подстанции №136 «Булынино» и № 359 «Поречье». Общая её протяженность составляет порядка 37 км, в целом она обеспечивает электроснабжение порядка 9 тыс. потребителей. Плановые сроки реконструкции данного объекта были определены до конца сентября текущего года.

Работы выполнит великолукское предприятие малого бизнеса ООО «Энергомонтаж», которое стало победителем по результатам открытого запроса цен на электронной торговой площадке ПАО «Россети».