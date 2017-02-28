В Госдуме предлагают перенести День защитника Отечества на август‍

15:03, 28 февраля 2017, ПАИ

Депутат Госдумы Иван Сухарев от фракции ЛДПР подготовил законопроект о переносе празднования Дня защитника Отечества на лето, пишет Lenta.ru,

Сухарев пояснил, что 23 февраля в его нынешнем виде было установлено наркомом Львом Троцким и дата не является русским национальным праздником.

«В России до революции уже праздновали День памяти русского воинства, установленный 29 августа 1769 года во время войны России с Турцией и Польшей. Считаю, что следует вернуть воинский праздник летом: этим мы продолжим славную российскую традицию и дадим дополнительный выходной в теплые летние дни», — добавил депутат.

Праздник День защитника Отечества был установлен 27 января 1922 года и связан с первыми боями Красной армии против германских войск в феврале 1918 года. Первоначально он именовался как «День Красной Армии и Флота», в период с 1946 по 1993 годы носил название «День Советской Армии и Военно-Морского флота».