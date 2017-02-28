После сигнала ОНФ власти Пскова пообещали принять меры по восстановлению нарушенной изоляции теплосетей

15:43, 28 февраля 2017, ПАИ

Власти Пскова пообещали принять меры по восстановлению нарушенной теплоизоляции на участках наружных теплосетей в городе. После мониторинга Общероссийского народного фронта «С теплом – труба» активисты ОНФ направили в администрацию муниципалитета обращение с указанием мест расположения проблемных участков наружных тепловых сетей в Пскове с просьбой принять меры по восстановлению теплоизоляции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Общественники зафиксировали отсутствие изоляции на фрагментах тепломагистрали по улице Инженерная у домов № 5 и № 7. Кроме того, были выявлены повреждения теплоизоляции на участках теплотрасс по улице Плехановский посад у дома № 93, на улице Индустриальная у дома № 5, а также на улице Красноармейская у дома № 16 и на перекрестке с улицей Петровская.

Разрушения тепловой изоляции на участках тепломагистрали по улице Инженерная были устранены. Согласно официальному ответу из управления городского хозяйства администрации Пскова, в график производства работ по восстановлению изоляции теплосетей на март включены остальные, выявленные в ходе мониторинга активистов ОНФ поврежденные участки.

«На некоторых участках теплоизоляция износилась в связи с длительной эксплуатацией, на других – в результате краж покровного слоя из оцинкованного железа и самой изоляции. При этом из-за отсутствия на некоторых участках сетей изоляционных материалов, повреждения теплоизоляции трубопроводов происходит значительная потеря теплоэнергии при ее транспортировке от котельной до квартир, социальных объектов. Люди платят за тепло, а получают его в меньшем объеме», – подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ Всеволод Козловский.

Мониторинг состояния уличных теплосетей продолжается. Общественники намерены держать ситуацию с запланированным ремонтом теплосетей на контроле.