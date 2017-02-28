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Общество

На ремонт здания псковского бюро медико-социальной экспертизы уйдет около 12 федеральных миллионов

Административное здание Главного бюро медико-социальной экспертизы по Псковской области ждет капитальный ремонт. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион, проведение которого назначено на 27 марта.

Максимальная цена контракта составляет 11 млн 739 тысяч 837 рублей, средства заложены в федеральном бюджете.

Подрядчику предстоит выполнить ремонт кабинетов и коридоров на первом цокольном этажах здания, в том числе обновить стены, полы, потолки, заменить двери и светильники, системы вентиляции и отопления. Также планируется монтаж подъемника для инвалидов.

Добавим, здание ГБ МСЭ по Псковской области Минтруда России расположено на улице Малясова, 2 в Пскове.

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