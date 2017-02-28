Андрей Турчак пообщался со студентами ресурсного центра Псковского агротехнического колледжа

16:04, 28 февраля 2017, ПАИ

28 февраля губернатор Псковской области Андрей Турчак посетил Псковский агротехнический колледж. Цель рабочего визита — подведение итогов работы ресурсных центров Пскова и Великих Лук по подготовке кадров для агропромышленного комплекса региона, обсуждение планов на 2017 год, а также вопросов социального партнерства между учебными заведениями, предприятиями АПК, производителями техники и оборудования.

Как сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, глава региона ознакомился с материальной базой лаборатории сельскохозяйственных машин, где учащиеся изучают специальную технику и правила ее эксплуатации. Директор Псковского агротехнического колледжа Сергей Янкин рассказал, что в перспективе на базе лаборатории будет открыт сервисный центр по обслуживанию сельхозтехники.

В момент визита в лаборатории проходило занятие студентов III курса колледжа. Губернатор пообщался с будущими трактористами и поинтересовался их планами о работе. Молодые люди ответили, что уже к лету они получат права трактористов и смогут перейти на индивидуальное обучение, а параллельно начать работать в местных хозяйствах.

В здании основного учебного корпуса губернатору показали учебный кабинет, оборудованный компанией «Ростсельмаш» современной техникой и мультимедийным оборудованием. В настоящее время на базе этого класса проходят переподготовку специалисты племенного репродуктора «Назия» и обучаются второкурсники.

Сергей Янкин отметил, что в колледже создана уникальная замкнутая система обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировки специалистов на современной технике в учебных классах, а также на базе сельскохозяйственных хозяйств Псковской области.

В выставочном зале Псковского агротехнического колледжа Андрей Турчак осмотрел экспозицию, подготовленную к очередной годовщине гибели десантников 6-й роты в Чечне. Губернатор оставил на память запись в книге, выпущенной к 110-летию учебного учреждения, и пожелал коллективу колледжа новых высот в образовании и воспитании молодежи.

Затем Андрей Турчак принял участие в круглом столе с руководителями крупных сельскохозяйственных предприятий Псковской области и крестьянско-фермерских хозяйств, а также профильных органов исполнительной власти. Темой совещания стало трудоустройство выпускников на предприятиях АПК региона.