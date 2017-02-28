Депутаты увеличили план по доходам областного бюджета почти на 3 млрд рублей

16:03, 28 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 28 февраля, депутаты Псковского областного Собрания приняли поправки в региональный бюджет на 2017 год и плановый период 2018-19 годов. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, начальник главного финансового управления Псковской области, вице-губернатор Татьяна Баринова пояснила, что, согласно предложенным поправкам, доходы областного бюджета на 2017 год увеличиваются на 2 млрд 942 млн 694 тысяч рублей за счёт поступления средств из федерального бюджета.

Она отметила, что на сегодняшний день подписано уже 34 соглашения о предоставлении региону дополнительных субсидий:

— на государственную поддержку сельского хозяйства в сумме 981 млн 784 тысяч рублей;

— на реконструкцию сельских дорог в сумме 356 млн 760 тысяч рублей;

— на строительство велоцентра в Великих Луках в сумме 70 млн рублей;

— на реконструкцию великолукского драмтеатра в сумме 107 млн 770 тысяч рублей;

— на строительство пристройки зала в Доме культуры посёлка Бежаницы в сумме 19 млн рублей;

— на реконструкцию областной научной библиотеки в сумме 80 млн рублей;

— на строительство объектов туркластера «Псковский» в сумме 190 млн 900 тысяч рублей;

— на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капремонт в многоквартирном доме в сумме 4 млн 229 тысяч рублей;

— на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи в сумме 21 млн 502 тысяч рублей;

— на обустройство мест массового отдыха населения в сумме 7 млн 639 тысяч рублей;

— на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в сумме 38 млн 673 тысяч рублей;

— на развитие муниципальных домов культуры и театров в сумме 24 млн 415 тысяч рублей;

— на мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию в сумме 2 млн 490 тысяч рублей;

— на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы «Жилище» в сумме 5 млн 302 тысяч рублей;

— на поддержку государственных программ формирования современной городской среды в сумме 130 млн 344 тысяч рублей;

— на ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка в сумме 192 млн 835 тысяч рублей;

— на реализацию мероприятий государственной программы «Доступная среда» в сумме 13 млн 351 тысяч рублей;

— на оказание содействия добровольному переселению проживающих за рубежом соотечественников в сумме 3 млн 368 тысяч рублей;

— на оказание высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую программу ОМС, в сумме 945 тысяч рублей;

— на предоставление жилых помещений детям-сиротам в сумме 56 млн 721 тысяч рублей;

— на финансовое обеспечение мероприятий ФЦП «Развитие образования» на 2016-2020 годы в сумме 5 млн 218 тысяч рублей.

При этом на 995 тысяч рублей были уменьшены субсидии на мероприятия по созданию мест в общеобразовательных учреждениях, на 40 тысяч рублей — на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения».

По словам Татьяны Бариновой, уменьшение субсидий компенсируется увеличением дотаций для ряда муниципальных образований, в которых муниципальные предприятия ЖКХ находятся в состоянии банкротства и которым требуется срочно оплатить энергоресурсы. При этом указанные дотации будут финансироваться в том числе за счёт резервного фонда губернатора и фонд сбалансированности бюджетов муниципальных образований.

Также начальник финансового управления добавила, что по статье «Субвенции» поступления увеличиваются на 114 млн 145 тысяч рублей, в том числе на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами и продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, а по статье «Иные межбюджетные трансферты» поступления увеличиваются на 516 млн 339 тысяч рублей. Из них 510 млн рублей предусмотрены на финансовое обеспечение дорожной деятельности для строительства путепровода в Великих Луках, 5 млн 400 тысяч — на осуществление единовременных выплат медицинским работникам, а 741 тысяча и 198 тысяч рублей — на обеспечение деятельности депутатов Госдумы и членов Совета Федерации соответственно.

Дефицит проекта бюджета Псковской области на 2017 год не изменился — он по прежнему составляет 2 млрд 257 млн 946 тысяч, резюмировала Татьяна Баринова.

В ходе обсуждения поправок вице-спикер Собрания от фракции КПРФ Анатолий Копосов спросил, на какие именно работы должны поступить средства для реализации проекта туркластера «Псковский».

Докладчик пояснила, что речь идёт о реконструкции улицы Свердлова, а кроме того 130 млн рублей предусмотрены на благоустройство парков и скверов — по этой строке средства на конкретные работы пока не распределены.

В ответ представитель компартии попросил обратить внимание при распределении указанных субсидий на состояние сквера на Октябрьском проспекте возле Дома Советов, а также на состояние улицы Гоголя.

Спикер регионального парламента Александр Котов уточнил у Татьяны Бариновой: «Вы сказали, что мы направляем дотации некоторым муниципальным образованиям, где [коммунальные] предприятия находятся в стадии банкротства или им предъявлены иски. Но сегодня одни в состоянии банкротства, а завтра могут быть другие. Мы и дальше будем так действовать, правильно понимаю?» ."Да, пока мы не находим такого механизма, чтобы помочь напрямую предприятиям-банкротам, и сейчас зимой нельзя оставить предприятие без помощи. Мы так делаем каждый год в принципе», — ответила начальник финансового управления, добавив, что на положении муниципальных коммунальных предприятий негативно складываются неплатежи населения, составляющие порядка 700 млн рублей.

Депутат от фракции «Единая Россия» Всеволод Козловский заметил, что услышал среди озвученных докладчицей субсидий расходы на укрепление российской нации. «У нас нацию на 2,4 млн не укрепишь, лучше отдайте учителям!», — призвал он, однако Татьяна Баринова пояснила, что средства субсидий из федерального бюджета имеют целевой характер, и местные власти не могут перераспределять эти деньги на другие нужды.

Ещё один депутат от «ЕР» Марина Борисенкова спросила, чем вызвано сокращение в проекте поправок в бюджет расходов на 42 млн рублей на финансирование госпрограммы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014-2020 годы». Татьяна Баринова ответила, что этом вызвано снижением доли софинансирования из областной казны на строительство новой школы в Пскове: изначально в проект бюджета была заложена сумму в 2 раза больше, чем требуется теперь, поэтому средства перераспределяются.

В результате депутаты большинством голосов приняли поправки в бюджет области на 2017 год.