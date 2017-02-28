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Общество

Депутаты Псковской области поддержали законодательную инициативу о федеральном обеспечении орфанных больных

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали законодательную инициативу по внесению в Государственную Думу РФ проекта федерального закона, предусматривающего изменения в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Об этом с сессии 28 февраля передает корреспондент Псковского агентства информации.

На заседании комитета по труду и социальной политике, прошедшем 27 февраля, председатель госкомитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов пояснил: «Суть вносимых поправок - закрепить в полномочиях РФ лекарственное обеспечение орфанных заболеваний (их 24). Сейчас это полномочия субъектов РФ. Тема больная и неоднократно регионами поднималась».

По его словам, сейчас в Псковской области проживают 159 человек, страдающих орфанными заболеваниями. Половина из них -  взрослые люди, половина дети. На их лекарственное обеспечение в ценах 2016 года необходимо 269 млн рублей.

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