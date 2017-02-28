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Политика

На сайте Псковского облсобрания будут публиковать результаты голосования депутатов на сессиях

Депутаты Псковского областного Собрания внесли изменения в регламент регионального парламента, которые предполагают публикацию результатов голосования депутатов на сессиях. Об этом передает корреспондент Псковского агентства информации с 7-й сессии регионального парламента, которая состоялась сегодня, 28 февраля.

Списки с результатами голосования по вопросам, включенным в повестку дня сессии Собрания, будут размещаться на официальном сайте Собрания в течение двух дней по окончании сессии. Депутат по распоряжению председателя Собрания вправе получить на сессии распечатку о результатах открытого голосования на бумажном носителе.

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