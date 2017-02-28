Виктор Гречин перешёл в экономический комитет Псковского облсобрания

16:23, 28 февраля 2017, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания Виктор Гречин покинул Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике и вошёл в состав Комитета экономической политике, АПК, экологии и природопользованию. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, личное решение парламентария закреплено постановлением, принятым на 7-й сессии областного Собрания.

Напомним, что согласно Регламенту Псковского областного Собрания каждый депутат Собрания, за исключением спикера и его заместителей, обязан состоять в одном из комитетов Собрания. Желание работать в соответствующем комитете депутаты выражают путём подачи заявления председателю Собрания.