В Псковском театре поставят эксперимент над Чеховым

16:36, 28 февраля 2017, ПАИ

В Псковском театре поставят эксперимент над Антоном Чеховым. Об этом на пресс-конференции 28 февраля сообщил режиссёр театра Александр Кладько, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, 4 и 5 марта на малой сцене драмтеатра в Пскове состоится премьера спектакля «Позвольте вам выйти вон!». Постановка создана по ранним произведениям Антона Чехова «Брак по расчёту», «Свадьба с генералом», «Предложение» и «Свадьба».

«Мы перебирали много его рассказов, - признался Александр Кладько. Однако в сценическое пространство невозможо вместить их все. В основном остались самые популярные его рассказы. В рассказах Чехова можно увидеть многое - как будто погружаешься в неведомый, вкусный мир. В итоге мы взяли рассказы, которые созвучны. Мне было интересно поработать с труппой актеров и почувствовать разницу между Чеховым и Чехонте. Это такая проба для псковских зрителей. Если понравится, то продолжим дальнейшие эксперименты над Чеховым».

Александр Кладько рассказал, что название спектакля родилось не сразу - вариантов было несколько. «Зато нынешнее более точно отражает актёров. Ведь афиша и название - это лицо спектакля. Очень важно, чтобы люди понимали куда они идут. Были и очень смешные, и скучные названия. Мы хотим чтобы, читая афишу и название, люди уже немного пригубили наше представление», - пояснил режиссёр.

Александр Кладько надеется, что спектакль получился таким, как задумывался, и зрителю понравится постановка. «На самом деле название спектакля - не просто сочинённая фраза, она кучерявая, с претензией на интеллигентность, на благородство. Хотя прогоняют всех хамы и грубияны. Звучит очень красиво, а по сути ведь прогоняют. Такой контраст - это по-чеховски. Это сочетание несочетаемого», - пояснил Александр Кладько и отметил, что в спектакле присутствует «свадебная тема», но «точно не из-за передачи «Давай поженимся» и других свадебных настроений, которые сейчас так популярны в России».

«Чем жёстче становятся отношения в мире, тем сильнее на подсознательном уровне появляется жажда в нормальных отношениях между людьми. Чехов писал тогда, что «нынешние люди ни во что не верят». Такое безверие и толкает нас к Чехову. Он очень многозначен, неоднозачен, заставляет смотреть на вещи сложно. На какой-то момент зритель увидит себя с другой стороны», - пообещал режиссёр.

Александр Кладько уверен, что необходимо много времени на подготовку спектакля по произведениям Чехова. «Вот некоторым артистам кажется, что подготовка идёт очень долго. А я думаю, что Чехов должен долго репетироваться, хочется покопаться в нём».