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Александр Котов: Депутаты должны рассказывать о том, что заботит избирателей, а не их лично

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поддержал позицию своего коллеги по фракции «Единая Россия», вице-спикера Виктора Антонова, который сегодня, 28 февраля, на сессии регионального парламента раскритиковал использование некоторыми представителями оппозиции введённой по его инициативе возможности выступлений представителей фракций перед рассмотрением вопросов повестки дня в личных интересах.

Александр Котов

В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации спикер сказал: «Сама по себе норма регламента о выступлениях депутатов перед тем, как мы приступаем к рассмотрению вопросов повестки дня — она не изменилась и не изменится, останется прежней. Другой вопрос, что разные депутаты по-разному понимают эту норму и по-разному ей пользуются. Виктор Васильевич Антонов как раз имел ввиду, что некоторые депутаты злоупотребляют [возможностью] и рассказывают  не о том, что важно для наших избирателей, для жителей Псковской области, а используют эту десятиминутку, чтобы позаботиться о своих интересах, об интересах своего бизнеса, донести какие-то вопросы, которые волнуют лично их. И, соответственно, именно это как раз и является неправильным применением указанной нормы регламента. Я полностью согласен с таким выступлением. Депутаты — люди ответственные, и должны рассказывать не о том, что волнует лично нас, а рассказывать о том, что заботит наших избирателей».

Также Александр Котов сказал, что принятые на сегодняшней ссессии поправки в регламент областного Собрания, предусматривающие обязательную публикацию поименных результатов голосования депутатов, повысят прозрачность и открытость областного парламента.  

«Это сделает нашу работу более открытой и доступной, поскольку персональные результаты голосования по каждому вопросу будут публиковаться на сайте Псковского областного Собрания депутатов. Мы к этому давно шли, такие вопросы поступали от избирателей. Принятие изменений в регламент — это как раз решение вопроса об открытости областного парламента».

Также Александр Котов прокомментировал принятые депутатами поправки в региональный бюджет на 2017 год, предусматривающие увеличение доходов почти на 3 млрд рублей. «Дополнительные поступления в [областной] бюджет из федерального бюджета были ожидаемые. Если вспомнить публичные слушания, которые проходили в преддверии принять закона о бюджета на 2017 год, как раз об этом говорили. В принципе, это практика Министерства финансов, которая применяется на протяжение уже многих лет, — сказал Котов. — С учётом тех поправок, которые мы сегодня приняли, бюджет области увеличивается в целом почти на 3 млрд рублей и в совокупности уже составляет более 27 млрд рублей. С учетом средств, которые должны поступить на дороги, на строительство второй очереди Северного обхода я думаю, что объём бюджетных средств будет не меньше, чем в прошлом году».

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