Режиссёр псковского театра обосновал появление жанра «одна только малодушная психиатрия и больше ничего»

17:07, 28 февраля 2017, ПАИ

Режиссёр псковского театра Александр Кладько обосновал появление жанра «одна только малодушная психиатрия и больше ничего», в котором он поставил свой новый спектакль. Об этом с пресс-конференции 28 февраля передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, 4 и 5 марта на малой сцене драмтеатра в Пскове состоится премьера спектакля «Позвольте вам выйти вон!». Постановка создана по ранним произведениям Антона Чехова «Брак по расчёту», «Свадьба с генералом», «Предложение» и «Свадьба».

«Конечно, мы бы могли прийти к обычному, ёмкому названию «комедия», однако, чтобы не вводить людей в заблуждение, нужно максимально точно направлять зрителя. Для меня комедия - это одно, для других - другое. Каждый понимает это по-своему. Чехов он сложнее, чем четыре классических жанра. Мы пытаемся давать картину объёмно, как её видел автор - многозначно и многозвучно. У Чехова ведь всегда был элемент абсурда. Он, конечно, писал с натуры. Я всегда себя удерживаю от того, чтобы не втиснуть зрителя в обычные форматы «комедия, трагедия, драма».. Не хочется быть примитивным, хочется расширять воображение и мышление зрителя», - рассказал Александр Кладько.

Актёр Виктор Яковлев, который играет в спектакле «свадебного генерала», отметил, что в рассказах Чехонте-Чехова важно не уйти в смешные фразы, а увидеть суть. «Когда такие вещи проходят мимо - это очень обидно. Нужно уходить в автора, постигать его, узнавать его больше, тогда открывается целый мир. Не нужно делать авторов поводом для разговоров, они должны быть причиной. Последнее время, к сожалению, авторов делают лишь поводом», - сказал он.

Александр Кладько отметил, что в спектакле есть «актёрские добавочки», которые не были прописаны. «Это импровизация Чехова в чистом стиле. Любопытно, увидит ли зритель, который тесно знаком с творчеством Чехова, наши вот эти добавки. Наша цель - одно произведение трансформировать в совершенно другое. В итоге получилась скромная инсценировка из трёх рассказов», - добавил режиссёр. Он также сообщил, что декорации в спектакле будут простыми, чтобы не ушла «чеховская лёгкость».