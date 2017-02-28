Жителям гдовской деревне Замогилье напомнили о запрете сжигания сухой травы

17:18, 28 февраля 2017, ПАИ

28 февраля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам совместно с представителем администрации Спицинской волости провели в деревне Замогилье профилактический рейд в целях недопущения пожаров и гибели на них людей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда проводились подворовый обход домов с печным отоплением, беседы с населением о правилах эксплуатации печного отопления и электрооборудования, а также о недопущении сжигания сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на участках и за их пределами.

Участник рейда провели 24 инструктажа по мерам пожарной безопасности и распространили 48 листовок профилактического характера.