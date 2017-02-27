Псковская библиотека приглашает на выставку «Лес-кудесник»

17:27, 28 февраля 2017, ПАИ

Псковская областная библиотека (Псков, улица Профсоюзная, 2) открыла выставку по итогам конкурса творческих работ школьных лесничеств Псковской области «Лес-кудесник», который прошел с 25 января по 25 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной библиотеки.

В экспозицию вошли стихи, рассказы, фотографии и рисунки леса, его обитателей, резьба по дереву, поделки из природного материала, корнепластика, обереги, филигранная береста. Часть выставки посвящена наглядной лесоохранной агитации «Живи лес» (рисунки, листовки, плакаты, буклеты).

Выставка проходит в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий. Она будет работать до 20 марта.