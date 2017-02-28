Следующие созывы городских дум Пскова и Великих Лук будут формировать по-новому

17:14, 28 февраля 2017, ПАИ

Следующие созывы городских дум Пскова и Великих Лук будут формироваться по новому принципу. Соответствующие поправки в Избирательный кодекс Псковской области приняли депутаты регионального парламента 28 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства.

Автор законопроекта глава Пскова Иван Цецерский пояснил депутатам, что по новым нормам список кандидатов по единому избирательному округу будет состоять из общемуниципальной части и территориальных групп. В общемуниципальную часть смогут войти не менее одного и не более трёх кандидатов, в территориальную – не менее двух и не более трёх кандидатов.

Экс-депутат Псковской городской Думы от КПРФ, ныне – член регионального парламента Пётр Алексеенко спросил, чем вызваны перемены в законодательстве. «Я сам был депутатом гордумы: нормально депутаты избирались и работали», - сказал он.

Иван Цецерский пояснил, что при прежней системе в бюллетени из муниципальной части партийного списка значилась только первая тройка, а на самом деле в перечне были 20 человек. «Теперь каждый член списка будет виден, будет пофамильная публикация всех, не будет «тайной» части», - заявил глава Пскова.

Депутат облсобрания от «Справедливой России» Олег Брячак решил рассказать коллегам о том, как проходило обсуждение законопроекта на комитете ПОС по законодательству и местному самоуправлению: «Вчера мы даже узнали причины, по которым у вас потеют ноги!» «Они не потеют у меня», - поправил парламентария Иван Цецерский.

Вернувшись к обсуждаемой теме, Олег Брячак уточнил, когда будут обнародованы данные по новым избирательным округам. Напомним, что в Устав Пскова внесли поправки, которые предполагают увеличение одномандатных округов с 12 до 15 и сокращение многомандатных – с 13 до 10.

Иван Цецерский пояснил, что обновлённый Устав Пскова был зарегистрирован 21 февраля, завтра, 1 марта, он будет опубликован, после чего Территориальная избирательная комиссия города сможет приступить к нарезке округов. Он заверил, что новая схема будет вынесена на обсуждение депутатов гордумы и они смогут внести свои предложения, но обратил внимание на строгие нормы формирования избирательного округа, среди которых численность избирателей.

«Бывает такой редкий законодательный казус, который противоречит всем политическим объединениям, - вступил в диалог депутат облсобрания от партии «Яблоко» Лев Шлосберг. - Безумству храбрых поём мы песню». Он привёл подсчёты, как бы распределились мандаты по партийным спискам, если бы выборы по новой схеме завершились с тем же результатом, что и предыдущие. По данным Льва Шлосберга, тогда «Единая Россия» получила бы 5 мандатов, а не 7, как сейчас, КПРФ – два вместо трёх, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Яблоко» сохранили бы по одному мандату.

Иван Цецерский заметил, что рассматривался вариант избирать в гордуму 15 депутатов-одномандатников и столько же списочников, но увеличение числа депутатов повлекло бы за собой и рост расходов на гордуму. «Мы на это не могли пойти. Сегодня надо каждую копейку считать», - подчеркнул глава Пскова.

«Когда будет окончательная нарезка округов», - вслед за Олегом Брячаком уточнил депутат от ЛДПР Антон Минаков. Иван Цецерский вновь пояснил, что эту работу проводит избирательная комиссия. «Можете не переживать – границы города Пскова не расширяются», - добавил он.

Лев Шлосберг решил выяснить, не потребуются ли дополнительные средства для обеспечения работы избирательной комиссии, поскольку нагрузка на неё возрастёт.

«Это епархия Николая Юрьевича Цветкова [председатель Избирательной комиссии Псковской области], но по нашим данным никаких новых расходов не потребуется», - ответил глава Пскова.

«Потребуется увеличение финансирования: раньше был 1 бюллетень, теперь надо два разных», - предположил Пётр Алексеенко.

«Уважаемые политические оппоненты, первый раз вижу у вас такие переживания за нагрузки, которые придётся пережить избиркому, - включился в дискуссию депутат от «Единой России» Алексей Севастьянов. - Вы сказали обо всём, кроме самих избирателей, которым теперь всё будет крайне понятно и ясно».

Он также обратил внимание, что представители оппозиционных партий много говорили о бюджетных расходах. « Вы деньги посчитали, но вы не несёте ответственности за бюджет, потому что никогда за него не голосуете», - возмутился Алексей Севастьянов.

Удивился он и реакции депутата от «Яблока» на возможное сокращение мандатов «Единой России» в гордуме. «Казалось бы, вам надо радоваться: «Единая Россия» получит не семь, а пять мандатов. Так и тут вы не радуетесь?» - заметил парламентарий.

Его коллегам по партии Всеволод Козловский подчеркнул, что любая схема не имеет значения, если за кандидатом не стоят избиратели и реальные дела. «Надо выходить в округ и работать с людьми. Выходите, работаете, побеждайте!» - призвал он.

В итоге депутаты областного Собрания утвердили поправки к Избирательному кодексу региона сразу в двух чтениях.