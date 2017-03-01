Недвижимость со скидкой около 2 млн рублей предлагают купить псковичам на этой неделе

09:42, 01 марта 2017, ПАИ

Центр недвижимости «Авентин-Псков» подготовил новую подборку объектов недвижимости, которые продаются со скидкой. Как сообщили Псковскому агентству информации в компании, владельцем уютного тёплого дома-квартиры в Пскове в переулке Дружбы можно стать за 3 млн 150 тысяч рублей. Его старая цена составляла 5 млн 350 тысяч рублей, скидка - 2 млн 200 тысяч.

Также на этой неделе псковичи могут купить трехкомнатную квартиру на Запсковье всего за 3 млн 150 тысяч рублей. Раньше эта квартира, расположенная в доме № 1 по улице Юности, стоила 3 млн 300 тысяч рублей, скидка составляет 150 тысяч. Квартира крупногабаритная, нестандартной планировки. Хорошее состояние.

Однокомнатную квартиру на Юбилейной, 48 можно приобрести за 1 млн 300 тысяч рублей вместо 1 млн 350 тысяч (скидка 50 тысяч рублей). Квартира в хорошем состоянии, чистая, светлая, двойной балкон.

Трехкомнатная квартира в двухэтажном коттедже немецкой планировки в хорошем состоянии в ДОС, 138 продается со скидкой в 360 тысяч рублей. Раньше продавец хотел получить за неё 2 млн 860 тысяч рублей, теперь - 2 млн 500 тысяч.

Двухэтажный дом с участком в Елизарово можно купить за 2 млн 600 тысяч рублей вместо 3 млн 100 тысяч. Скидка составила 500 тысяч рублей.

Также на продажу выставлены новые объекты:

1. Трехкомнатная квартира на Завеличье - улица Шестака, 10 - с большой кухней площадью 12 кв. м. и двойной лоджией.

2. Крупногабаритная двухкомнатная квартира по улице Балтийской, 8. В квартире сделан качественный ремонт для себя. Современная кухня со встроенной техникой. В квартире все новое - в пленочке, никто не жил.

3. Однокомнатная квартира в кирпичном доме по улице Юбилейной, 93. Лоджия двойная, застеклена, её площадь - 3 кв. м. Выход на лоджию - из комнаты и из кухни.

4. Однокомнатная квартира в Ленинградской области в деревне Елизаветино. Квартира в хорошем состоянии, все удобства. Деревня находится в Гатчинском районе в 80 километрах от Санкт-Петербурга. Хорошая трасса до города, электричка. Вся инфраструктура.

5. Земельные участки в деревне Малая Листовка в 10 километрах от Пскова от 12 соток под индивидуальное жилищное строительство. Участки ровные, сухие, вспаханные. Организован подъезд к участкам, линия электропередач.