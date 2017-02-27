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Псковичей просят помочь в поиске 6-летнего мальчика, пропавшего в Петербурге

Управление по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП России разыскивает Даниила Рябых, который родился 23 июля 2010 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления ФССП России по Псковской области, ребёнок ранее проживал в Санкт-Петербурге в доме № 14 по Петровскому проспекту.

Граждан, узнавших разыскиваемого ребенка, просят обратиться к сотрудникам Управления по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП России.

Телефон судебного пристава-исполнителя, осуществляющего розыск УИОВИП ФССП России: 8(495)-531-01-17.

Телефон Управления по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП России: 8(495)-531-01-36

Телефон дежурной части ФССП России (круглосуточно): 8(495)-531-01-69.

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