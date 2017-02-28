Ростуризм: Надо поработать над снижением цен на отдых в России

18:07, 28 февраля 2017, ПАИ

Цены на отдых в России должны остаться на прежнем уровне, также необходимо поработать над их снижением, заявил руководитель Ростуризма Олег Сафонов. Об этом пишет ТАСС.

«Одна из тенденций - повышение конкуренции на туристском рынке. И с этой точки зрения представляется очень важным организация работы совместно с руководителя регионов с тем, чтобы цены на российский турпродукт не увеличились. Мы считаем, надо серьёзно поработать над тем, чтобы, возможно, были определенным образом снижены», - отметил он.

Олег Сафонов уверен, что нынешний год будет важным и знаковым для туристической отрасли. Он ожидает «очень хорошие» темпы роста внутреннего и въездного туризма.