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Общество

Порядка 70% россиян планируют отдохнуть на родине

Порядка 70% жителей России планируют провести отпуск на российских курортах, сообщила партнер, руководитель группы по оказанию услуг компаниям секторов недвижимости, транспорта, инфраструктуры и государственным компаниям в СНГ компании EY (Ernst&Young) Ольга Архангельская. Об этом пишет «Интерфакс».

«Продолжительность отпуска составляет от недели до двух, при этом россияне ездят в отпуск в среднем 2,6 раза в год, то есть за год это три-четыре недели на отдых», — уточнила Ольга Архангельская.

Она добавила, что отпуск внутри страны планируют провести 66% жителей Москвы и 80% жителей других регионов. 55% из тех, кто будет отдыхать в России, поедут на южные курорты, в том числе, в Крым.

По словам Ольги Архангельской, основным фактором выбора направления для 63% россиян становится стоимость поездки. Порядка 58% выбирают место отпуска по климатическим условиям. Также людей интересует уровень сервиса и инфраструктура.

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