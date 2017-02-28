Андрей Турчак призвал сельхозпроизводителей «охотиться за головами» студентов с III курса

17:23, 28 февраля 2017, ПАИ

Вопросы трудоустройства выпускников образовательных учреждений аграрного профиля на сельскохозяйственных предприятиях Псковской области обсудили участники круглого стола в Псковском агротехническом колледже. Мероприятие с участием губернатора Псковской области Андрея Турчака и директоров крупных предприятий агропромышленного комплекса и крестьянско-фермерских хозяйств состоялось 28 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Директор Псковского агротехнического колледжа Сергей Янкин и ректор Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Владимир Морозов отметили, что порядка 50% учащихся хотели бы трудиться в сельских хозяйствах Псковской области, однако к моменту окончания обучения практически не имеют перспективных предложений о работе. В связи с этим руководители двух ведущих учебных заведений сельхозпрофиля призвали присутствующих представителей АПК области включиться в работу по профориентации студентов. Идею поддержал и Андрей Турчак.

«Крупные сельхозпроизводители должны с III курса обивать пороги ваших учреждений, охотиться за головами, брать ребят на стипендиальные программы. Делать все, чтобы они пришли к ним работать, а не ушли в другие сферы или уехали за пределы региона», — сказал губернатор, обращаясь к аграриям.

Представители АПК рассказали, что не каждый учащийся аграрного учебного заведения, особенно городской житель, готов к тяжелой работе на земле. Сельхозпроизводители опасаются, что вложенные в студента средства и время впоследствии могут не оправдаться.

«Специалисты АПК — это штучный товар. И мы должны объединиться, чтобы вручную обеспечить трудоустройство этих ребят, чтобы уже во время обучения понимать, кто из них в силу своей квалификации, менталитета, географии проживания готов, получив диплом, пойти работать на село. По каждому надо попытаться найти решение с помощью подъемных или жилищного вопроса», — ответил на это Андрей Турчак.

Одной из причин низкого процента трудоустройства выпускников аграрных вузов и ссузов на предприятиях АПК также является тот факт, что студенты призывного возраста отправляются на военную службу, не закончив обучения. В связи с этим Андрей Турчак поручил начальнику Государственного управления образования Псковской области Александру Седунову скорректировать учебный план, с тем, чтобы выпускники имели возможность получить диплом до начала призыва.

Добавим, что в настоящий момент в Псковском агротехническом колледже обучаются порядка 1 тысячи 700 студентов по 19 рабочим специальностям. Великолукская государственная сельскохозяйственная академия обучает более 2 тысяч студентов по 13 специальностям высшего образования и 9 специальностям среднего специального образования. С целью повышения качества подготовки специалистов и их закрепления на производстве на базе двух учебных учреждений были созданы ресурсные центры.