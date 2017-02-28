1
17:23
Андрей Турчак призвал сельхозпроизводителей «охотиться за головами» студентов с III курса
16:03
Депутаты увеличили план по доходам областного бюджета почти на 3 млрд рублей
09:57
АВТОЭКСПЕРТ: 7 советов как не купить «автохлам»
09:14
Минстрой ожидает ставки по ипотеке ниже 10% к концу 2017 года
14:10
Крупнейшим плательщиком налога на прибыль в Псковской области в 2015 году стал «Опытный завод «Микрон»
13:10
В ближайшее время Псковской области утвердят новые нормативы оплаты ОДН
21:54
Минтруд предложил установить МРОТ отдельно для каждого региона
Еще новости
  • Коротко
Экономика

Андрей Турчак призвал сельхозпроизводителей «охотиться за головами» студентов с III курса

Вопросы трудоустройства выпускников образовательных учреждений аграрного профиля на сельскохозяйственных предприятиях Псковской области обсудили участники круглого стола в Псковском агротехническом колледже. Мероприятие с участием губернатора Псковской области Андрея Турчака и директоров крупных предприятий агропромышленного комплекса и крестьянско-фермерских хозяйств состоялось 28 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Директор Псковского агротехнического колледжа Сергей Янкин и ректор Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Владимир Морозов отметили, что порядка 50% учащихся хотели бы трудиться в сельских хозяйствах Псковской области, однако к моменту окончания обучения практически не имеют перспективных предложений о работе. В связи с этим руководители двух ведущих учебных заведений сельхозпрофиля призвали присутствующих представителей АПК области включиться в работу по профориентации студентов. Идею поддержал и Андрей Турчак.

«Крупные сельхозпроизводители должны с III курса обивать пороги ваших учреждений, охотиться за головами, брать ребят на стипендиальные программы. Делать все, чтобы они пришли к ним работать, а не ушли в другие сферы или уехали за пределы региона», — сказал губернатор, обращаясь к аграриям.

Представители АПК рассказали, что не каждый учащийся аграрного учебного заведения, особенно городской житель, готов к тяжелой работе на земле. Сельхозпроизводители опасаются, что вложенные в студента средства и время впоследствии могут не оправдаться.

«Специалисты АПК — это штучный товар. И мы должны объединиться, чтобы вручную обеспечить трудоустройство этих ребят, чтобы уже во время обучения понимать, кто из них в силу своей квалификации, менталитета, географии проживания готов, получив диплом, пойти работать на село. По каждому надо попытаться найти решение с помощью подъемных или жилищного вопроса», — ответил на это Андрей Турчак.

Одной из причин низкого процента трудоустройства выпускников аграрных вузов и ссузов на предприятиях АПК также является тот факт, что студенты призывного возраста отправляются на военную службу, не закончив обучения. В связи с этим Андрей Турчак поручил начальнику Государственного управления образования Псковской области Александру Седунову скорректировать учебный план, с тем, чтобы выпускники имели возможность получить диплом до начала призыва.

Добавим, что в настоящий момент в Псковском агротехническом колледже обучаются порядка 1 тысячи 700 студентов по 19 рабочим специальностям. Великолукская государственная сельскохозяйственная академия обучает более 2 тысяч студентов по 13 специальностям высшего образования и 9 специальностям среднего специального образования. С целью повышения качества подготовки специалистов и их закрепления на производстве на базе двух учебных учреждений были созданы ресурсные центры.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Андрей Турчак призвал сельхозпроизводителей «охотиться за головами» студентов с III курса
28 февраля 2017
Андрей Турчак призвал сельхозпроизводителей «охотиться за головами» студентов с III курса 1
Депутаты увеличили план по доходам областного бюджета почти на 3 млрд рублей
28 февраля 2017
Депутаты увеличили план по доходам областного бюджета почти на 3 млрд рублей
Минстрой ожидает ставки по ипотеке ниже 10% к концу 2017 года
28 февраля 2017
Минстрой ожидает ставки по ипотеке ниже 10% к концу 2017 года
Крупнейшим плательщиком налога на прибыль в Псковской области в 2015 году стал «Опытный завод «Микрон»
24 февраля 2017
Крупнейшим плательщиком налога на прибыль в Псковской области в 2015 году стал «Опытный завод «Микрон» 2
В ближайшее время Псковской области утвердят новые нормативы оплаты ОДН
22 февраля 2017
В ближайшее время Псковской области утвердят новые нормативы оплаты ОДН 2
Минтруд предложил установить МРОТ отдельно для каждого региона
21 февраля 2017
Минтруд предложил установить МРОТ отдельно для каждого региона 1
Первые два завода в псковской ОЭЗ «Моглино» планируется сдать в мае
21 февраля 2017
Первые два завода в псковской ОЭЗ «Моглино» планируется сдать в мае 11
В прошлом году псковские организации получили почти 8 млрд рублей прибыли
21 февраля 2017
В прошлом году псковские организации получили почти 8 млрд рублей прибыли

Идет загрузка...