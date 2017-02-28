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Общество

Минобороны России оцифрует архив учета потерь на фронтах Первой мировой войны

Министерство обороны России оцифрует 7,7 млн карточек архивной картотеки Бюро учета потерь на фронтах Первой мировой войны и свыше 100 тысяч документов с описаниями действий войск. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления Минобороны Владимира Попова.

«Активно продолжается запущенный Минобороны России в год проведения мероприятий, посвященных 100-летию начала Первой мировой войны, проект «Память о героях Великой войны 1914-1918 годов». Развитие пилотной версии включает оцифровку архивной картотеки Бюро учета потерь на фронтах Первой мировой войны (7,7 млн карточек)», - сказал он.

Также будут оцифрованы архивные документы с описаниями действий войск (свыше 100 тысяч архивных дел), проведена паспортизация воинских захоронений этого периода в Польше, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии. «На сегодняшний день представительствами в этих странах уже учтено 2364 российских воинских захоронения времен Первой мировой войны, 375 из них обследовано, 327 паспортизировано», - уточнил Владимир Попов.

Кроме того, сказал он, в Чехии выявлены 13 воинских захоронений периода Наполеоновских войн, три -  периода Русско-турецких войн в Румынии. В Польше паспортизированы 22 российских военно-мемориальных объекта периода Советско-польской войны 1919-1922 годов, в Китае учтены захоронения времен Русско-японской войны 1904-1905 годов.

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