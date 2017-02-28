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Общество

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области снизилась на 24,2%

На 8-й календарной неделе, с 20 по 26 февраля, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области снизилась относительно предыдущей недели на 24,2%, в том числе в Пскове – на 10,3%. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора, лабораторно подтвердились случаи гриппа A(H3N2) у трёх больных и пара-гриппа - у четырех.

В Пскове заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже недельного эпидемического порога на 3,4%. За неделю заболели 2 тыс. 37 человек, в том числе 1 тыс. 313 детей.

По области заболеваемость совокупного населения ниже значения эпидемического порога на 44,4%.

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