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Общество

В Пскове отменили карантин по гриппу

В Пскове отменили ограничительные мероприятия по гриппу. Соответствующее предписание подписал главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора.

Предписание адресовано главе администрации города Пскова Игорю Калашникову, председателю Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорю Потапову и начальнику городского Управления образования Игорю Прокофьеву.

Отметим, за период с 20 по 26 февраля уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Пскове упал ниже порогового значения на 3,4%.

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