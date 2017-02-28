В Пскове отменили карантин по гриппу
В Пскове отменили ограничительные мероприятия по гриппу. Соответствующее предписание подписал главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора.
Предписание адресовано главе администрации города Пскова Игорю Калашникову, председателю Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорю Потапову и начальнику городского Управления образования Игорю Прокофьеву.
Отметим, за период с 20 по 26 февраля уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Пскове упал ниже порогового значения на 3,4%.