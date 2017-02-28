Более 7 тысяч детей из малоимущих семей получили помощь от псковского Детского фонда
В 2016 году Псковское областное отделение Российского детского фонда оказало помощь 7 тысячам 124 детям из нуждающихся семей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.
143 раза помощь в виде мебели, игрушек, школьных принадлежностей, строительных материалов, оборудования оказывалась школам-интернатам, социальным приютам, детским домам.
2 тысячи 817 малообеспеченных семей области получили адресную социальную поддержку. «Кроме материальной помощи детям и подросткам из нуждающихся семей оказано вещевой помощи на общую сумму 3 млн 585 тысяч рублей», - уточнили в пресс-службе.
Работники и волонтёры фонда организовали детские праздники, выставки, спектакли и экскурсий для 5 тысяч 491 ребенка.