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Общество

Более 7 тысяч детей из малоимущих семей получили помощь от псковского Детского фонда

В 2016 году Псковское областное отделение Российского детского фонда оказало помощь 7 тысячам 124 детям из нуждающихся семей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

143 раза помощь в виде мебели, игрушек, школьных принадлежностей, строительных материалов, оборудования оказывалась школам-интернатам, социальным приютам, детским домам.

2 тысячи 817 малообеспеченных семей области получили адресную социальную поддержку. «Кроме материальной помощи детям и подросткам из нуждающихся семей оказано вещевой помощи на общую сумму 3 млн 585 тысяч рублей», - уточнили в пресс-службе.

Работники и волонтёры фонда организовали детские праздники, выставки, спектакли и экскурсий для 5 тысяч 491 ребенка.

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