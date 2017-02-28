На весеннюю ярмарку подарков ручной работы «АРТ-ель» приглашают псковичей

17:39, 28 февраля 2017, ПАИ

На весеннюю ярмарку подарков ручной работы «АРТ-ель» приглашает псковичей издание «Псковская правда».

Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты, ярмарка пройдет 4 и 5 марта с 12:00 до 19:00 в спортивно-развлекательном парке «Простория» по адресу Иркутский переулок, 2. Она расположится на первом и на втором этажах комплекса.

«Многие мастера уже знакомы читателям издания по ярмарке, которая проводилась в «Простории» в предновогодние дни, - отметили организаторы. - Приходите за подарками, творческими идеями и весенним настроением».

Вход свободный.





