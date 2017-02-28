Александр Козловский с рабочим визитом побывал в трёх районах Псковской области

17:54, 28 февраля 2017, ПАИ

Депутат-единоросс Александр Козловский, представляющий в Государственной Думе РФ Псковскую область, посетил с рабочим визитом Дновский, Дедовичский и Порховский районы, где встретился с местными жителями. Об этом Псковскому агентству информации сообщил в региональном отделении партии «Единая Россия».

Александр Козловский поблагодарил жителей районов за оказанное доверие, рассказал о своей работе в комитете по экономической политике и промышленности, о новых партийных проектах: «Театры малых городов», «Комфортная городская среда», «Парки малых городов» и «Сельский дом культуры».

В Дно депутату задали вопросы о строительстве спортивных площадок при школах, финансировании дорожных работ, ремонте сельских клубов, благоустройстве дворов. С просьбой поддержать на своем уровне выделение средств на капитальный ремонт дновской школы № 50 обратилась директор учебного заведения Татьяна Щукина.

В Порховском районе прозвучали вопросы о ремонте дорог, о ремонте сельского дома культуры в деревне Полоное, о восстановлении парка культуры и отдыха в городе. Александр Козловский объяснил, что по этим направлениям действуют региональные и федеральные программы, поэтому необходимо уточнить попали ли эти объекты в нужную программу, а при необходимости приложить совместные усилия для их включения. Прозвучал вопрос о недостатке кадров в муниципальных школах и больницах. Парламентарий пояснил, что на федеральном уровне знают о проблеме и работают над ней.

Жители Дедовичского района поднимали вопросы обеспечения районной больницы рентген-аппаратами и аппаратами для УЗИ сердца, задавались и вопросы о перспективах развития «градообразующей» Псковской ГРЭС.

«Все поступившие вопросы будут озвучены на заседаниях профильных комитетов, не один не останется без внимания», - пообещал Александр Козловский.