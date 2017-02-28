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Депутат Госдумы Александр Васильев ответил на вопросы псковичей

Депутат Государственной Думы РФ Александр Васильев, представляющий в парламенте интересы жителей Псковской области, провёл в Пскове приём граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

К депутату обратилась псковичка с улицы Льва Толстого с просьбой помочь в благоустройстве дворовой территории. «Асфальтовое покрытие во дворе отремонтировано ранее, теперь требуется установить лавку и высадить кустарник», - пояснила заявительница.

Александр Васильев рассказал женщине и о новом проекте партии «Единая Россия» «Городская среда», координатором которого он является. Проект рассчитан на шесть лет с 2017 года и предполагает софинансирование.  На данный момент уже подписаны соглашения регионов с Минстроем о предоставлении субсидии. Проект предполагает асфальтирование дворовых территорий и их благоустройство.

В ближайшее время парламентарий планирует рабочую встречу с администрацией Псковской области для координации действий по проекту, в том числе он пообещал обратить внимание вопрос участие в программе дворов, в которых асфальтирование было произведено ранее.

Также депутат посоветовал обратиться к депутату Псковской городской Думы по этому округу, с тем, чтобы он принял активное участие в формировании программы благоустройства дворов.

Кроме того, к Александру Васильеву обратилась женщина с вопросом о необходимости борьбы с алкоголизацией населения. Депутат пояснил, что на федеральном уровне этот вопрос находится в зоне особого внимания. В частности, недавно прошел круглый стол на эту тему. На данный момент в парламенте аккумулируются инициативы и предложения с тем, чтобы переломить «алкогольную» ситуацию в стране.

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