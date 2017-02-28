Александр Кузнецов осмотрел объекты ремонта и строительства в Великих Луках

18:06, 28 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 28 февраля, Великие Луки посетил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, вице-губернатор осмотрел объекты ремонта и строительства. Также он провел совещание в администрации города, на котором озвучил ряд важных для великолучан решений: на месте аварийного корпуса школы № 6 (бывшей 49-й школы) будет построено новое здание, первый корпус шестой школы капитально отремонтируют, а новая школа в районе улицы Заслонова будет построена на изначально выбранном месте.

В первую очередь, уже на этой неделе, начнется осуществление проекта строительства нового здания школы № 6 на проспекте Гагарина, 108. До конца этого года будет капитально отремонтирован и основной корпус шестой школы по проспекту Гагарина, 128.

«Мы не могли обойти стороной проблему с шестой школой. Это аварийное здание, и решение этого наболевшего вопроса у всех на слуху на протяжении последних десятков лет, – прокомментировал Александр Кузнецов. – Поэтому было принято решение о капитальном ремонте основного корпуса этой школы. В ближайшее время будут объявлены необходимые процедуры для того, чтобы найти подрядную организацию и до конца года выполнить капитальный ремонт, который позволит нам обеспечить более трехсот безопасных и удобных учебных мест».

Что касается строительства нового здания на месте аварийного корпуса по проспекту Гагарина, 108, где когда-то располагалась 49-я школа, то оно будет воздвигнуто по типовому проекту, который уже был апробирован в Курской области. Как отметил Александр Кузнецов, это будет удобная и комфортная школа, полностью соответствующая требованиям новых стандартов. А еще, по многочисленным просьбам великолучан, в ней появится бассейн, где будут заниматься дети.

«Что касается новой школы рядом с улицей Заслонова, было много вопросов, будет ли школа в этом микрорайоне, – сказал заместитель губернатора. – Сегодня я могу однозначно сказать, что это пятно под застройку – это район для комплексного освоения. Было бы неправильно просто поставить там школу и к этой школе не иметь развитой инфраструктуры, в том числе транспортной. Поэтому в данное время мы решаем вопрос о реализации проекта комплексного освоения территории – строительства на этом месте не только школы, но и жилых домов, возможно, других социальных объектов, например, детского сада».

«Сегодня есть четкое понимание, что министерство строительства такие проекты поддерживает, и я более чем уверен, что он найдет свое отражение в федеральной программе», – подчеркнул Александр Кузнецов.

Планируется, что работы, связанные с появлением новой школы на пустыре в районе улицы Заслонова, начнутся уже во второй половине этого года.

В целом, как отметил заместитель губернатора, реализация этих и других масштабных для Великих Лук проектов стала возможной только благодаря тесному сотрудничеству с руководством города. «Без плотного взаимодействия с руководителями города не был бы реализован ни один проект, – сказал он. – Я сегодня провел в Великих Луках целый день, побывал на месте строительстве путепровода. Здесь, благодаря в том числе и поддержке муниципальной власти, работы ведутся с опережением графика, и мы рассчитываем, что уже в конце года досрочно откроем движение по путепроводу. Также хорошими темпами и в соответствии со сроками идет капитальный ремонт драматического театра».

«Хочу поблагодарить руководство города и сказать, что без инициативы муниципальных властей, без конструктивного диалога, без постоянного сопровождения объектов о таких проектах нельзя было бы и мечтать», – подчеркнул заместитель губернатора Псковской области. Он выразил уверенность, что нынешние стройки – это хорошее начало целого ряда объектов, которые в будущем появятся на территории нашего города.