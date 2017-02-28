Псковская таможня приглашает на службу

18:17, 28 февраля 2017, ПАИ

Псковская таможня приглашает на службу на вакантные 68 должностей государственной гражданской службы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе таможни.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ, Указом президента РФ от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» и приказом ФТС России от 16 марта 2015 года № 441 «Об утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы, сроков и порядка работы конкурсных комиссий в таможенных органах Российской Федерации» прием на должности государственной гражданской службы осуществляется на конкурсной основе.

С полной информацией о конкурсе (перечень вакансий, список необходимых документов) можно ознакомиться на сайте Северо-Западного таможенного управления в разделе «Таможни. Псковская таможня. Информация о кадровом обеспечении таможенного органа. Вакансии Псковской таможни».

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении государственной гражданской службы или государственной службы иных видов, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе использования методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование и тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности государственной гражданской службы, на замещение которой претендуют кандидаты.

В соответствии с Методикой проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы, порядке и сроках работы конкурсных комиссий в таможенных органах Российской Федерации, утвержденной приказом ФТС России от 16 марта 2015 года № 441, все конкурсанты проходят тестирование на определение уровня знаний и владения навыками работы в области информационных технологий, а также на соответствие базовым квалификационным требованиям – знание государственного языка Российской Федерации, законодательства о государственной службе Российской Федерации и противодействия коррупции. В рамках проведения конкурса проводится психологическое обследование граждан и должностных лиц, принимающих участие в конкурсе.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить пакет документов. Рекомендуется использовать бланки документов, полученные в таможне.

Документы принимаются в течение 21 дня со дня размещения объявления о приеме документов на официальном сайте государственного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 180000, Псков, улица Воровского, дом 20. Также в городе Себеж, улица В. Марго, дом 62-а и в Великих Луках на улице Запрудная, дом 1. Подать их можно по понедельникам, средам и пятницам с 14:00 до 16:00.

Отметим, приём документов завершится 6 марта.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (8112) 69-24-00 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 17:00. Перерыв на обед - с 13:00 до 13:48.