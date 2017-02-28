Социологи: Каждый четвёртый россиянин нуждается в продовольственных картах

19:30, 28 февраля 2017, ПАИ

Каждый четвертый россиянин (26%) испытывает потребность в продовольственных картах. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ, пишет Росбалт.

При этом, согласно данным социологов, на получение продовольственных карт, исходя из доходов своей семьи, рассчитывает 31% россиян. Предложение ввести в России продовольственные карты для малоимущих граждан поддержали 78% россиян, 19% участников опроса считают, что такая программа в России не нужна.

Каждый второй участник опроса разделяет точку зрения, что качество продуктов, отпускаемых по картам, будет низким (52%), опасается роста взяточничества (50%) и в целом считает это мероприятием очень затратным для бюджета страны (53%). В неуважение и презрение окружающих к пользователям таких карт 73% респондентов не верят, об обратном говорят 24%.

Отметим, опрос проводился с 10 по 11 февраля среди 1200 респондентов.