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Общество

Социологи: Каждый четвёртый россиянин нуждается в продовольственных картах

Каждый четвертый россиянин (26%) испытывает потребность в продовольственных картах. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ, пишет Росбалт.

При этом, согласно данным социологов, на получение продовольственных карт, исходя из доходов своей семьи, рассчитывает 31% россиян. Предложение ввести в России продовольственные карты для малоимущих граждан поддержали 78% россиян, 19% участников опроса считают, что такая программа в России не нужна.

Каждый второй участник опроса разделяет точку зрения, что качество продуктов, отпускаемых по картам, будет низким (52%), опасается роста взяточничества (50%) и в целом считает это мероприятием очень затратным для бюджета страны (53%). В неуважение и презрение окружающих к пользователям таких карт 73% респондентов не верят, об обратном говорят 24%.

Отметим, опрос проводился с 10 по 11 февраля среди 1200 респондентов.

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