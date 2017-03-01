Рослесхоз будет вызывать искусственные дожди для тушения пожаров

09:35, 01 марта 2017, ПАИ

Рослесхоз будет вызывать искусственные дожди для тушения лесных пожаров, передает РИА Новости заявление замглавы ведомства Николая Кротова.

«С 1 марта на Федеральное агентство лесного хозяйства возложена функция по выполнению взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесных пожаров, а также по осуществлению мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесных пожаров», — сказал он.

Кротов добавил, что на данный момент в штат федерального бюджетного учреждения «Авиалесоохрана» приняты специалисты, которые имеют профессиональное образование.

«Получено удостоверение по допуску к работе с пиротехническими изделиями. Достигнуто соглашение на производство 2 тыс. пиропатронов для искусственного вызывания осадков. Подготовлены 11 специалистов для выполнения работ по искусственному вызыванию осадков, прошедших обучение и получивших соответствующие допуски», — уточнил он.