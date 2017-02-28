В Нидерландах полицейские исполнили мечту 99-летней старушки быть арестованной

19:45, 28 февраля 2017, ПАИ

В Нидерландах полицейские помогли 99-летней старушке исполнить ее мечту — быть арестованной, передает Fox News.

Отмечается, что «быть арестованной» — это один из последних пунктов в списке вещей, которые она хотела испытать в своей жизни.

Племянница 99-летней Анни договорилась с полицией: старушку в наручниках увезли в полицейский участок и посадили в камеру.

Сообщается, что бабушка была чрезвычайно счастлива.

Ранее в США произошел такой же случай: 102-летнюю старушку арестовали, чтобы исполнить ее мечту.