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Общество

О профилактике детского дорожно-транспортного травматизма говорили участники межведомственного совещания в Пскове

В Пскове прошло межведомственное совещание по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В обсуждении приняли участие начальник УГИБДД УМВД России по Псковской области полковник полиции Анатолий Ефимов, Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова и заместитель начальника ГУО Псковской области Геннадий Барышников.

Анатолий Ефимов рассказал о складывающейся ситуации с аварийностью в городах и районах региона, о мерах, принимаемых Госавтоинспекцией по снижению количества ДТП с участием несовершеннолетних. Руководитель УГИБДД подчеркнул, что только общими усилиями можно прийти к положительному результату и свести к минимуму уровень детского дорожно-транспортного травматизма.

В рамках совещания было также рассмотрено несколько вопросов, касающихся обеспечения безопасности детей при перевозках школьными автобусами.

По итогам встречи выработан целый перечень конкретных профилактических мероприятий, реализация которых позволит стабилизировать обстановку на дорогах области.

 

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