Минтруд предложил увеличить апрельскую индексацию пенсий

09:13, 01 марта 2017, ПАИ

Минтруд предложил проиндексировать с 1 апреля размеры социальных пенсий на 1,5%. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет Лента.ру.

«Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 3,9 миллиона пенсионеров, из которых около 3,1 миллиона человек — получатели социальных пенсий», — отмечается в документе. Таким образом, средний размер социальной пенсии увеличится на 129 рублей и после повышения составит 8 тыс. 774 рубля.

Средний размер пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, увеличится на 181 рубль и составит 12 тыс. 343 рубля, пенсия по случаю потери кормильца семьям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, увеличится на 155 рублей и составит 10 тыс. 462 рубля.

Размер пенсии инвалидов вследствие военной травмы и участников ВОВ, получающих две пенсии, увеличатся соответственно на 206 и 200 рублей. Размер дополнительного материального обеспечения граждан за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Россией увеличится на 247 рублей и составит 16 тыс. 723 рубля.

Расходы на индексацию размеров социальных пенсий составят 545,3 миллиона рублей в месяц или 4,9 миллиарда рублей до конца 2017 года.

Ранее планировалось, что с 1 апреля пенсии будут проиндексированы на 0,38%.

Средний размер пенсии неработающим россиянам с 1 февраля увеличился на 703 рубля — с 13 тыс. 152 до 13 тыс. 855 рублей.