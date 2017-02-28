В Гдовском районе прошёл профилактический рейд по противопожарной безопасности

20:31, 28 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 28 февраля, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам совместно с представителем администрации сельского поселения Спицинская волость в целях недопущения пожаров и гибели на них людей провели профилактический рейд в деревне Замогилье Спицинской волости. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В результате рейда проводился подворовый обход домов с печным отоплением, беседы с населением о правилах эксплуатации печного отопления и электрооборудования, а также о недопущении сжигания сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на участках и вне их.

Проведено 24 инструктажа по мерам пожарной безопасности, распространено 48 листовок профилактического характера.