Украина увеличила экспорт сахара в 33 раза

20:49, 28 февраля 2017, ПАИ

Украинские предприятия за сезон сахароварения, который стартовал 20 августа 2016 года и завершился 11 января 2017 года, экспортировали 344 тысячи тонн сахара, что в 33 раза больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

«Украина увеличила экспорт сахара в 33 раза — до 344 тысяч тонн. Такой результат достигнут благодаря системной и слаженной работе всей производственной цепи — от производителей сахарной свеклы до переработчиков», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия, которое приводит УНИАН.

По данным пресс-службы, производство сахара с одного гектара за отчетный период составило 6,9 тонн, что в 3 раза больше по сравнению с 2010 годом. Валовой сбор сахарной свеклы с площади 290 тысяч га составил 13,2 миллиона тонн, тогда как в 2000 году такое же количество сахарного сырья было собрано с площади в 747 тысяч га.

«В 2016 году на 25% по сравнению с предыдущим годом увеличились площади под сахарной свеклой, на 30% — производство сахарного сырья, на 40% — производство сахара. Такая динамика впечатляет», — сообщает пресс-служба.

Согласно сообщению, в 2017 году Украина может увеличить экспорт сахара до около 1 миллион тонн: «У отрасли очень амбициозные планы — в этом году экспортировать 1 миллион тонн сахара. Очень хорошо, когда желание и амбиции достигаются».

При этом тарифная (беспошлинная) квота на 2017 год на экспорт украинского сахара в страны ЕС составляла 20,07 тыс. тонн и она уже исчерпана.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, Украина в 2016 году экспортировала рекордный объем сахара — 465,9 тысячи тонн. 11 января украинские заводы завершили сезон сахароварения, переработав 13,7 миллиона тонн сахарной свеклы, из которой произведено 2,01 миллиона тонн сахара. Потребность украинского внутреннего рынка в 2017 году оценивается в 1,54 миллиона тонн.